先機環球投資投資董事李翰華（Oliver Lee）指出，中國股市年初以來的表現有些疲弱，表現大致持平；顯然，與成熟市場相比，表現相對落後。但進入下半年，中國政府將微調政策，因此，期待中國股市會有更廣泛的表現，對於下半年，中國股市有機會迎頭趕上。

Oliver指出，上半年中國股市表現落後，原因主要是在總經層面，在流動性、成長和刺激措施在去年第4季達到高峰後，中國政府就開始收緊銀根。這對中國來說是一件健康的事情，所以實際上，它對某些股價起到了抑制作用。而且，由於監管的壓力，科技產業也碰到一些阻礙。但進入下半年，中國政府將微調政策。

近期，中國下調了銀行存款準備金率，這是對流動性的放鬆；Oliver認為，這顯然會對銀行有幫助，但最終也會幫助許多不同的產業並支持下半年的消費。因此，市場會期待更廣泛的表現。Oliver指出，中國有一些很棒的公司，目前的本益比就極具吸引力，這是中、長期投資人在未來增加中國股票權重的機會。

他指出，先機中國基金近期主要的持股部位是醫療保健領域、消費以及科技／創新領域。醫療保健擁有政府支持的有利因素，人們變得更富有了，所以他們會購買醫療保險，他們越來越意識到要照顧好自己。所以產生很多的機會。

在中國，現在有4.5億中產階級，且這個階級人口不斷擴大，他們的消費能力高、注重生活品質，所以在消費這一個領域，也存在著投資機會。

而科技創新領域非常有意思，作為五年計劃（十四五）的一部分，政府希望增加對本國經濟創新的關注，並在某些科技領域實現自給自足，同時成為全球領導者，以創新產品和服務，所以也可以關注該領域的投資機會。