中國大陸河南省近日暴雨造成鄭州市20日嚴重淹水，由於鄭州廠區為鴻海(2317)蘋果iPhone最大生產基地，引發市場關注。不過，美系外資指出，目前時值iPhone新舊機種過渡期，認為鄭州水災對iPhone生產影響有限，維持「優於大盤」評等、目標價168元不變。

鴻海股價未受鄭州水災影響，今（22）日以108.5元參考價除息交易，以小漲0.64％開出後穩揚，最高上漲3.69％至112.5元，開盤約39分即填息達陣。終場上漲1.84％、收於110.5元。

投顧法人指出，鴻海今年維持蘋果iPhone主力代工廠地位，取得iPhone 13 Pro Max全部訂單、並為iPhone 13、13 Pro第一供應商。首度躋身iPhone組裝供應鏈的立訊取得6.1吋的iPhone 13 Pro約4成訂單，5.4吋的iPhone 13組裝訂單則由和碩獨包。

美系外資出具報告指出，鴻海的蘋果iPhone產能約60％位於河南鄭州廠，深圳龍華廠及江蘇太原廠則各約20％，鴻海若有需要可在各廠區間調配產能，其他供應鏈的多數產能則位於廣東省和江蘇省。

美系外資進一步指出，蘋果新款iPhone 13系列要到8月下旬才開始大幅量產，目前仍處於新舊機種的過渡期，因此鄭州水災對鴻海iPhone的生產影響有限。因此，維持「優於大盤」評等、目標價168元不變。

投顧法人亦提出相同看法，指出鴻海鄭州廠區地勢較高、距離鄭州市區車程約20～30公里，雖然20日因降雨較大而有停工，但廠內積水狀況不嚴重，待雨勢趨緩後即可復工，工廠、設備及人員均無損失。

投顧法人認為，鄭州當地氣象預報預期未來幾天天氣將逐漸轉佳，由於iPhone出貨旺季落於9月，目前處於iPhone出貨淡季，故對鴻海營收影響不大，只要工廠附近的基礎設施能在8月底前恢復，則對今年整體iPhone出貨狀況應不會有太大影響。