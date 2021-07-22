大陸進入7月下旬8月上旬（七下八上）防汛關鍵期，整體防汛形勢嚴峻。當前河南、河北出現特大暴雨；颱風查帕卡登陸廣東、廣西、海南帶來暴雨；颱風煙花即將登陸華東，大陸水利部水文情報預報中心主任孫春鵬22日表示，「七下八上」期間，大陸北方洪水集中易發，南方又處於颱風活躍期。出現入汛以來，雨帶位置總體偏北、降雨時空集中；東北洪水發生早、超警歷時長；多地江河洪水集中暴發，洪水量極大等「三面環伺」局面。

澎湃新聞報導，據預測分析，大陸降雨總體呈「南北多、中間少」格局，以北方多雨為主；北方多雨區位於東北大部、華北、黃淮西部北部、西北東部、西南東北部；南方多雨區位於江南東南部、華南東部南部、西南南部。防汛形勢整體上看，可能面臨南北雙線防汛抗洪局面。

流域方面預測，黃河中游，海河流域漳衛河、子牙河、大清河、北三河、灤河，松遼流域嫩江、松花江幹流、遼河、黑龍江等將發生較大洪水；長江上游及漢江，黃河上游，珠江流域西江、北江，浙閩地區錢塘江、閩江等將發生區域性暴雨洪水。

孫春鵬表示，2021年入汛以來，大陸主雨帶位置較常年同期偏北，東北、華北部分地區降雨較常年明顯偏多，其中，松遼流域6月分累積面降雨量均列1961年以來同期最多。

今年汛期的特點還體現在局部地區雨強大，突破歷史極值。7月20日16─17時，鄭州站最大小時雨量201.9毫米，超過大陸小時雨量極值（「758」特大暴雨198.5毫米，河南林莊，1975年8月5日）。

今年北方洪水整體發生偏早，黑龍江上游幹流6月發生超保洪水，為歷史最早；嫩江6月21日發生編號洪水，為2004年以來松遼流域最早；7月13日海河流域灤河發生編號洪水、潮白河支流白河發生超警洪水，均為1998年以來最早。黑龍江上游幹流5月以來連續出現5次超警洪水過程，其中三道卡水文站（黑龍江省呼瑪縣）累積超警歷時長達31天。

孫春鵬說：「東北地區的洪水往年從7月下旬才開始，但今年6月份就開始了，發生時間較早，洪水時長較長。」當前東北地區江河水位較高，土壤飽和度高，後期如再遭遇強降水，很容易產生大洪水。

6月以來，多地江河洪水集中暴發。東北黑龍江、嫩江、松花江肇源江段等23條河流發生超警以上洪水，其中11條河流洪水超保，6條河流洪水超歷史，黑龍江上游幹流發生特大洪水。

6月28日至7月2日，江西信江、饒河，福建建溪、富屯溪，浙江錢塘江等46條河流發生超警洪水。

中小河流洪水突出，水位漲幅猛。河南沁河中游幹流山里泉河段50分鐘水位漲幅4.94米，流量漲幅3570立方米／秒；重慶沿江支流御臨河6小時水位漲幅7.48米，洪峰水位超保3.53米；四川渠江支流巴河12小時水位漲幅18.07米，洪峰水位超歷史0.44米。