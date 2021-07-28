需求減少、價格下跌，成本上漲；西進水泥廠中國大陸市場面臨近五年來最低迷營運；市場預期，台泥(1101)、亞泥(1102)及信大水泥(1109)大陸市場銷量減、毛利跌，今年第三季的營收獲利會是近五年來同期最低的。

每年七八月份，是大陸水泥市場的消費淡季，銷量和價格都會有所下降。不過，今年的淡季卻提前從5月底就開始；而且價格下降的幅度也近20%，超出預期。

西進水泥廠指出，今年以來，大陸鋼材等大宗商品價格大幅上漲，造成很多建築施工成本高漲，因而出現延緩工期等情況，直接減少對水泥的需求。

需求減少，水泥廠庫容比上升，加上供給側改革政策落後、錯峰生產成效減弱，五月以來至今，大陸水泥價格已下跌了2成以上。

而水泥主要生產成本之一的煤炭價格大漲，也造成水泥廠的獲利能力降低；台、亞泥指出，目前大陸煤炭的價格，比去年同期上漲了30%以上，可能直接造成第三季的營運成本增加，對毛利率的穩定有一定的衝擊。

市場指出，過去二年來，台、亞泥及信大水泥大陸市場，因水泥價格上漲、銷量增加，毛利率都超過30%；今年第三季，在煤炭價格上漲、水泥價格下跌下，預估，毛利率可能會跌破30%，這也會是近幾年來的低點。