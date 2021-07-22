暴雨重創河南鄭州，據統計自16日以來，釀25人死亡7人失聯，逾16萬人緊急避難。前總統馬英九除了表達最誠摯的哀悼與慰問外，對於蔡英文總統表達慰問與關切，並向不幸罹難的大陸民眾與家屬表示哀悼，他說，這是一個友善的舉動，有助於兩岸情勢緩和，給予肯定。

馬英九說，兩岸冰封已逾5年，蔡英文這次釋出善意，有如空谷足音，令人跫然而喜，未來如能延續，必有助雙方關係改善，畢竟兩岸和平與和解，須以善意為基礎，遇事切莫先以惡意揣度對方，兩岸關係才能從善意交流，逐步恢復互信。

馬英九以新冠肺炎疫情為例說，大陸曾表達願意協助我方取得疫苗，也願分享防疫經驗，但我方相關單位批是統戰手段、假好心，阻撓台灣採購疫苗，結果最後我方還是透過上海復星醫藥購得1500萬劑BNT疫苗。他感嘆，意識形態的口水，蹉跎搶救生命的契機，讓人深覺遺憾。

馬英九表示，這次防疫過程中，我想起雙方曾於2010年成功簽署的《海峽兩岸醫藥合作協議》，如果現在兩岸還能維持基本善意，面對難以捉摸的新冠病毒，攜手共度難關，無論是採購疫苗，或是交換防疫經驗，那裡是問題呢？

馬英九強調，過去兩岸面臨災難，曾有多次良好互動；無論是2008年大陸汶川大地震，或2009年臺灣莫拉克風災，雙方都互有捐款及協助，這些都是兩岸累積善意、建立互信的寶貴經驗。

馬英九鄭重呼籲，蔡政府從行政院長到部會首長，都應效法蔡英文這樣釋出善意的態度，用人道關懷代替冷漠敵對，用尋求共識取代圍堵對抗，讓兩岸人民重回善意互動，兩岸關係重回和平發展大道，這對台灣才真正有利。