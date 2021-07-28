國民黨立院黨團今抨擊政府協助體育選手不力，民進黨發言人周江杰表示，今天國民黨總召費鴻泰都對蔡總統執政以來體育預算的成長給予肯定。

他表示，希望國民黨能如費委員所說，未來不會對體育相關預算有任何杯葛，或以奇怪的理由提案刪除凍結，拖延預算的通過。

周江杰指出，2016年蔡英文總統上任後，不僅逐步提高預算經費，也針對「國民體育法」進行修法，對於這次東京奧運也提出「黃金選手計畫」，從飲食照顧開始做起，給予培訓選手全程照顧與協助，這些都是實踐蔡總統對台灣體育重視的作為，絕不會像國民黨只是嘴巴說說重視體育而已。

周江杰也說，國民黨若真的重視台灣體育發展，就不會在2018年立法院要趕著通過「國民體育法」的修法時，卻用1萬421條法案拖延修法的通過時間；也沒有在這四年裡為選手爭取經費，國民黨現在卻利用奧運如火如荼展開的此時，蹭奧運聲量，根本就只是在做政治消費。

周江杰指出，蔡英文總統上任以來，民進黨政府具體落實的體育相關作為，教育部體育署2017年修改「獎勵各級學校聘任專任運動教練實施要點」後，在各級學校聘用專任教練，2020年政府編列的經費已達1億1606萬元，補助641位專任教練。相較2015年國民黨政府聘任211名專任運動教練，經費編列4071萬元，民進黨不但經費成長了7535萬元，聘用教練人數也增加了430位。

他說，此外逐年提高體育署的預算，2020年已達132.9億元（2015年編列97.33億元)。運動發展基金編列，亦提高至2021年67.93億元（2015年23.94億元)。

他說，民進黨政府為了備戰2020東京奧運以及2024年巴黎奧運，編列每年三億元的經費，推動「黃金選手計畫」