捷克政府在內閣會議中決定，將捐贈3萬劑疫苗給台灣。蔡英文總統今天在用捷克語表示感謝，她說，政府與民間也陸續提供口罩、口罩機等防疫物資和設備給捷克。國際疫情仍然嚴峻，台灣和捷克，一定會繼續攜手對抗疫情挑戰！

蔡英文在臉書表示，Děkuji !（捷克語「謝謝」），謝謝捷克政府，昨天在內閣會議中決定，將捐贈3萬劑疫苗給台灣。在Delta變種病毒肆虐各國的此刻，歐洲國家依然願意提供友善的支持，真的讓我們深深感謝。

她說，去年4月，台灣和捷克共同簽署發布台捷防疫合作聯合聲明，我們互相交流防疫經驗，針對防疫物資的建置密切合作。政府與民間也陸續提供口罩、口罩機等防疫物資和設備給捷克。「很高興合作關係形成了正面的循環，我們會努力深化下去！」

蔡英文也感謝許多捷克的好朋友，一起促成了台灣和捷克更進一步的合作。她表示，這陣子，包括捷克參議院議長韋德齊丶外委會費雪主席丶布拉格市賀吉普市長在內的好朋友，都相當關心台灣的疫情及取得疫苗的情況。患難見真情，正是台捷真摯友誼的寫照。「國際疫情仍然嚴峻，台灣和捷克，一定會繼續攜手對抗疫情挑戰！」