動之以情，東元創始股東－五大家族趕在東元股東會前發布聯合聲明，向東元會長黃茂雄喊話，「尊重先輩的優良傳統與豁然大度，讓東元順利交棒到第三代新團隊」，未來經營恢復「共治」模式，重回昔日榮光。

東元股東會即將在23日登場，雙方的股權之爭即將進入肉搏戰，站在黃家第三代黃育仁那一邊的東元創始股東－五大家族，也忍不住趕在決戰前跳出來發布聯合聲明。

東元五大家族強調，東元於65年前，秉持技術專業、群體決策、重視人本的價值體系，乘風破浪、克服萬難，這一路的成長茁壯，見證了東元成為頂尖的國際企業，30多年前，東元第一代交接給了第二代。當時不僅交接過程順利，更對後繼者大力扶持，幾位創辦人更是樹立了良好的典範，給予第二代黃茂雄會長，在這30年當中極為寬廣的揮灑空間，也誠心呼籲第二代領導人尊重先輩的優良傳統與豁然大度，讓東元順利交棒到第三代新團隊，並回到東元創立的初心－除了注重本業跟專業之外，也要重視「共治」，並透過共治跟協商，讓東元重新回到往年經營的繁盛榮景。

針對這一段風波不斷的期程中，有一些司法抹黑案件或寓意不善的舉動，東元創始股東也表達了遺憾與難過，強調這不僅無助於公司的發展，更破壞了東元一向以來的和諧穩定，徒增無謂的紛擾。

並期待7月23日股東常會結束、新的經營團隊形成後，這些過往的糾葛，大家都能夠漸漸放下，讓新的局面撥雲見日，不要再有紛擾；也希望現在公司的經營方，能放下這段時間的情緒和負面手段，回歸正軌，協助未來新的董事會順利運作，新的幾個大股東有責任讓股東會順利完成，形成未來新的經營團隊 ，並以公平公正的方式產生新的董事，讓東元未來的經營恢復「共治」模式，重回昔日榮光。