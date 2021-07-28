香港財政司司長陳茂波28日表示，引用「公司條例」，委任會計師公會前會長陳錦榮作為審查員，調查壹傳媒，須在6個月內提交報告。香港上一次委任審查員，是在1999年調查百富勤集團。

香港信報報導，陳茂波強調，引用「公司條例」內權力符合公眾利益，以維護香港國際金融中心的地位，強調不會隨便動用。

調查範圍包括壹傳媒的事務是否以損害成員利益，以圖欺詐公司債權人；集團的高級人員有否按個人利益處理公司事務，導致公司公眾股東蒙受損失；高級人員是否涉及對公司成員或債權人作出欺詐失當行為；壹傳媒有否向股東作出全面、充分和及時的披露。

高級人員是否無履行應盡責任或履職時有疏忽；壹傳媒和前主席黎智英之間的借貸和還款是否真實，按公平原則和正常業務需要進行；壹傳媒作為上市公司，其管治是否健康；以及他作為財政司司長，如果按照法例對董事作出取消資格令，是否符合公眾利益。

被問及其他執法機構正對壹傳媒進行調查，為何仍要引用「公司條例」權力，陳茂波指，其他執法機構按不同法例賦予權力行事，在審視後，認為通過「公司條例」進行調查是最為全面。

陳茂波表示，檢視相關事實後，認為壹傳媒符合調查要素，包括有高級人員利用該公司進行違法行為、公司管治未達上市公司應有標準。

壹傳媒旗下蘋果日報早前已停刊，銀行戶口被凍結，大股東黎智英、多名董事及高層因港版國安法被捕。

壹傳媒本月22日發出公告稱，於5月31日有未經審核銀行及現金結餘約3.38億港元，未經審核銀行及現金結餘由3月31日至5月31日期間減少1.84億港元，主要由於4月1日償還黎智英提供的股東貸款1.5億元，以及與集團由4月至5月的業務營運有關的開支淨額所致。