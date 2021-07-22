對於總統蔡英文最近3個月以來6度道歉，國民黨台北市議員王鴻薇無奈表示，沒有建立起真正的政治責任，任何道歉都是虛偽、虛假的，人民無感！

台灣民眾黨立委蔡壁如今（22）日在臉書羅列總統蔡英文最近3個月以來的6次道歉，包括：

第1次：4月初為太魯閣事故致歉。

第2次：5月初以黨主席身為民進黨染黑道歉。

第3、4次：為513、517兩度停電道歉。

第5次：611為新冠確診病故300多人致歉。

第6次：前幾天再因體協安排不夠「細心、貼心」讓選手搭經濟艙發文道歉。

蔡壁如還大酸，世界最會道歉總統來了，蔡英文道歉方程式冷血無淚，道歉6次太廉價！

對此，國民黨台北市議員王鴻薇22日在TVBS《少康戰情室》認為，總統道歉完之後沒有任何改善，看這麼多道歉畫面，人民無感，因為不知道何時會發生類似的事情。

王鴻薇分析，蔡英文道歉為何廉價？因為沒有負起真正的政治責任！今年只有林佳龍下台，這次體育署長請辭待命中，如果表現不錯，是否下台還不曉得。

王鴻薇強調，現在都是網路風向治國，大停電有人下台嗎？疫情死這麼多人，有人負責嗎？沒有建立真正政治責任，道歉都是虛偽、虛假的，沒有實質作用！