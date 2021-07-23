傳統旺季需求增溫，萬泰科（6190）第三季業績可期，法人表示，看好5G基站、資料中心、汽機車、家電、戶外特殊用線等多項應用需求延續，帶動該公司接單暢旺，預期萬泰科第三季營運優於第二季可期，同時，2021全年營運較2020年大幅成長的看法不變。

萬泰科六月營收6.86億元、年增122％，改寫單月歷史新高，累計上半年營收達36.5億元、年增66.7％，亦創下歷年同期新高。萬泰科表示，第二季、第三季屬於傳統旺季，目前整體訂單狀況、客戶需求都很不錯，且第四季看好美國疫情紓緩、經濟力道復甦，有望淡季不淡，對於下半年整體展望保持正面看法，惟航運缺櫃、疫情變化需持續密切注意。

萬泰科主要生產基地包括大陸、泰國、越南、美國行銷公司等，以市場前景來看，美國市場看好基礎建設需求強勁，如5G、資料中心、橋樑、學校/商辦等，帶動高階線材出貨成長，與此同時，因WFH或宅經濟商機而受惠的居家用線也沒有轉弱，整體需求不淡且高階產品出貨增加，有利於產品組合、毛利表現優化。

中國市場方面，受惠內需市場穩定，家用電子線、網路線等產品接單狀況不錯，也有小部分出貨5G相關線材。萬泰科提到，後續關注重點為5G環境佈建以及國家基礎建設等需求，如5G基地台、雙鐵內外部用線等，公司已備好產能可隨時因應。

東南亞方面，萬泰科看好越南廠今年可望有倍數成長的潛力，主要動能來自汽機車需求強勁，除了跟隨全球車從谷底復甦，也受惠貨運缺櫃衍伸的短鏈效應，不少日系客戶從海外進口改為當地採購，因此有不小的成長動能挹注。另外，萬泰科越南廠位處北越，未受到南越疫情嚴峻影響，公司表示會持續緊盯當地疫情控制狀況。

泰國廠同樣受惠內需穩定，尤其像是太陽能線、高爾夫球線等特殊用線的動能強勁。萬泰科分析，高爾夫球為戶外運動，空間大容易保持社交距離，因此疫情爆發以來，高爾夫球成熱門運動之一，相關線材需求強勁，而太陽能線受益於各國環保意識強化，且不少大廠也開始要求供應鏈使用綠電或乾淨能源，在此趨勢下，太陽能線出貨也逐漸走強。