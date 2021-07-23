亞泥（1102-TW）今（23）日召開股東常會，亞泥董事長徐旭東表示，亞泥不但獲利能力強，連續3年突破百億元（新台幣，下同），會中也通過今年每股可分配現金股利3.55元，以昨（22）日收盤價52.2元計算，現金殖利率達6.8％。徐旭東強調，亞泥注重環保節能，全力推動ESG，將傳統的水泥業，轉型成綠色產業，不但讓股東賺錢，還能回饋社會與做好環境保護，深具投資價值。

亞泥股東大會通過每股可分配現金股利3.55元，惟因配息權利基準日之實際流通在外股數有所變動，因此調整每股配息3.4628元。

亞泥去年度合併營收782.41億元，合併營業利益196.70億元。另按權益法認列的轉投資事業，遠東新世紀、裕民航運及中國山水水泥等公司營運表現亮麗，投資利益為46.39億元，合併稅後純益187.74億元，歸屬該公司業主147.10億元。

亞泥（中國）去年同樣表現優異，生產熟料2391萬公噸，合計銷售水泥、熟料及礦渣粉2911萬公噸，歸屬母公司稅後淨利為113.93億元，該公司及子公司合計認列82.29億元的投資利益。

展望兩岸水泥市場，徐旭東表示，台灣水泥業雖有政府調控房市、營建缺工嚴重及新冠疫情持續影響等不確定因素，但在政府加速公共工程施行的推動下，全台水泥總需求預估仍將較去年成長。大陸得益於常態化疫情防控機制的建立，經濟展現韌性和增長動能，預計市場需求也將會全面恢復。

亞泥今年第1季獲利再度大幅上升，合併營收為178.77億元，較去年同期增加36％，合併稅後淨利38.49億元，較去年同期提升2.4倍，歸屬業主稅後純益為32.00億元。

不僅獲利成長，徐旭東表示，亞泥注重環保，期許成為水泥業界的綠色領導者，導入「資源永續」的循環經濟，利用回收廢棄物替代水泥原料，協助地方、政府及相關產業，解決各界對廢棄物處理需求，創造環境、社會、經濟三贏。

亞泥也積極開發AI技術，推廣低碳製造，從採礦、石灰石分析，到生產、工安、發貨，全都導入智能運算，進行作業優化，並且透過雲端監控，整合內外部資訊，同時研發高端綠色產品，進而降低溫室氣體排放。

徐旭東表示，亞泥身為全球水泥及混凝土協會（GCCA）成員，主動承諾2050年達到碳中和；今年更通過國際上最嚴格的SBTi審查，成為全球第四家，完成減碳目標設定、具體回應全球氣候控制升溫較2℃以下標準更嚴格（well-below）的水泥公司。

徐旭東強調，亞泥拿下這麼多唯一與第一，一切努力都是在升級智能生產、推動循環經濟，落實環境永續、社會共融及公司治理的ESG目標，逐步成為台灣甚至是全球的淨零碳排標竿典範。

此外，亞泥轉投資的嘉惠電力公司二期工程業已完成，總發電規模每年可達43億度，成為台灣最大民營天然氣發電廠，將可為提供國人穩定的電力供應，貢獻心力。