諾基亞周四上調今年全年展望，並且公布第二季營業利益優於預期的表現。該電信設備製造商近期業務急遽好轉。

諾基亞表示，預計全年淨銷售金額為217億至227億歐元，高於此前預測的206億至218億歐元。

隨著地緣政治變化以及大幅削減成本，讓執行長Pekka Lundmark僅上任一年就讓公司重回全球5G競賽，並與強敵愛立信相競爭。

諾基亞預估全年營業利潤率將在10%至12%之間，高於先前預測的7%至10%。

諾基亞在4~6月的第二季中營業利益達到6.82億歐元，高於去年同期的4.23億歐元，也優於Refinitiv預期的4.08億歐元。而主力的網路基礎建設部門表現優異，其營業利益來到1.62億歐元，遠優於去年同期的6600萬歐元。

在瑞典政府決定將中國排除在網路供應商之外後，愛立信也捲入政治紛爭，在中國失去部分市場份額。

諾基亞的行動網路部門過去幾年來處境艱困，因為它在技術上押錯半導體類型以及流失客戶。

諾基亞第二季淨銷售按年增加4%，達53.1億歐元；而分析師預估為51.5億歐元。