歐股周四連三漲。歐洲央行(ECB)在盤中時宣布，承諾在更長的時間內將利率維持在創紀錄的低點；另外強勁的企業財報數據也支撐了市場對經濟復甦的樂觀情緒。

周四泛歐Stoxx 600指數收漲2.56點或0.56%，為456.53點。該基準指數已完全收復周一大拋售的失土。歐股午後交易一度上漲1.3%；ECB表示，在通膨穩定和持續達到2%目標之前，ECB不會升息。

銀行股上漲0.2%，政府公債殖利率下跌。

然ECB行長拉加德(Lagarde)警告，新一波疫情可能會對歐元區復甦構成威脅。

旅遊休閒股繼續領漲，上漲2.7%。由於對Delta病毒的擔憂，該類股在周一觸及近五個月低點。

瑞典私募公司EQT上漲13.2%，漲幅居冠歐股；該公司公布上半年樂觀獲利表現。

工程公司ABB上漲1.47%，股價來到2007年11月高價。該公司上調全年銷售展望。

重量級藍籌股聯合利華(Unilever)跌5.9%，拖累了英國FTSE指數下跌0.43%。由於大宗商品成本上升，該公司下調全年營業利益預測。

法國陽獅集團(Publicis)上漲1.2%。該公司預測，其財務狀況將在今年全面恢復到疫情爆發前的水準。

義大利Monte dei Paschi銀行飆升5.3%。該銀行及其前最大投資人達成了初步協定，解決雙方法律糾紛。