29日，日股早盤收小紅，因日產汽車與一些半導體業者財報結果出奇的好。早盤結束時，日經指數收27,687.28點，漲105.62點或0.38%。東證暫收1,922.43點，漲2.78點或0.14%。

日本新冠疫情升溫，28日東京每日確診者又創歷史新高。不過，財報好消息頻傳，也讓市場淡化新冠病毒會有擴散疑慮。

日產汽車漲7%，連兩年都賠錢的日產，28日新出爐的財報中，最近一季營利不僅轉虧為盈，同時，也上修財測目標。

愛德萬測試漲6%，因這家晶片製造測試機的業者財報數字好看外，同時也宣布要實施庫藏股。

Screen控股漲3.8%，因需求強勁，這家晶片製造機的廠商製造商調高財測，並優於預估值。

電子零件業者TDK，因季報成績不如預期，股價跌4.1%。

季報亮眼的網遊公司Cyberagent跌6.9%，因投資人獲利了結所致。

索尼漲2.8%，日前，索尼表示，PS5產品自2020年11月推出以來，銷售量已超過PS4了。