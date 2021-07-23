台化（1326）今日召開股東會，台塑集團總裁、台化董事長王文淵開場致詞宣告，今日是最後一次以台化董事長身分主持股東會。稍後董事改選、董事會將推舉副董洪福源擔任董事長，台塑四寶將全面邁入專業經理人管理階段。

如此一來，亦即王文淵將退出企業行政中心（主由專業經理人出任），專注在集團大股東督導的管理中心，協助集團創新、發展方向等大規劃；四大公司平日運作交由專業經理人主責，貫徹創辦人王永慶、王永在交付之企業交棒、傳承規劃。