震撼彈！王文淵卸任台化董座 王家退出第一線經營 10:242021/07/23 工商 彭暄貽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台化（1326）今日召開股東會，台塑集團總裁、台化董事長王文淵開場致詞宣告，今日是最後一次以台化董事長身分主持股東會。（資料照，顏謙隆攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台化（1326）今日召開股東會，台塑集團總裁、台化董事長王文淵開場致詞宣告，今日是最後一次以台化董事長身分主持股東會。稍後董事改選、董事會將推舉副董洪福源擔任董事長，台塑四寶將全面邁入專業經理人管理階段。 如此一來，亦即王文淵將退出企業行政中心（主由專業經理人出任），專注在集團大股東督導的管理中心，協助集團創新、發展方向等大規劃；四大公司平日運作交由專業經理人主責，貫徹創辦人王永慶、王永在交付之企業交棒、傳承規劃。 遠銀數位金融 獲海內外12項大獎肯定 劉源森掌和潤和運 衝刺集團整合 #台化 #專業經理人 #王文淵 #董事長 #洪福源 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 線上看診卻實體領藥 便民服務大不便 13:002021/07/21 生活 豐興世代交替 林大鈞接董座 04:102021/07/21 財經要聞 《台北股市》統一投信：Q3電傳輪漲 指數上看19100 11:092021/07/21 財經 《經濟》陳(沖)：實聯制遊說 勝過殭屍法律 10:192021/07/21 財經 華電世代交替 陳昭蓉22日出任董座 20:172021/07/22 財經 1分鐘讀財經》美債殖利率漲跌太詭異 國銀行庫狂賣債逃命 08:292021/07/23 財經 《半導體》穩懋決配息10元 H2審慎樂觀 12:342021/07/22 財經 陳寶郎：油價上攻8字頭 怎麼看都會漲！台塑化下半年利多 04:102021/07/23 財經要聞 年輕人創意為創業圓夢！台中創育嘉年華線上創業交流暨頒獎 09:532021/07/20 寶島 外資大賣超 航海王落水 台股市值三天蒸發1.3兆 04:102021/07/22 財經要聞 《金融股》臺企銀決派利0.44元 續精進績效及資產品質 12:182021/07/20 財經 財經熱門新聞 航運三雄血腥價還沒來？專家洩大戶成本 散戶接刀死路 - 財經 預言下一個貨櫃航運 謝金河曝「極致慘業」要大翻身了 - 要聞 台積電新舊製程都太強 專家：英特爾拚晶片製造陷難關 - 財經 東奧》屢爆確診又沒觀眾 為何堅持要辦？承擔不起可怕的經濟損失 - 財經 王文淵卸下台化董事長 交棒副董洪福源 台塑四寶全面邁入專業經理人制 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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