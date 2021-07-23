日本東奧23日迎來開幕，國立故宮博物院也將於24日推出《遺珠─大阪市立美術館珍藏書畫》特展，為開館50多年來首次大規模的書畫借展，除了是台日文化交流又一盛事，亦借此次展出的傳世孤品，補足館藏的「遺珠」。

此次故宮向大阪市立美術館借展品，原屬日本知名書畫藏家阿部房次郎的爽籟館舊藏，由其子阿部孝次郎於1943年捐贈給大阪市立美術館。阿部氏深華中華美術成就感動，在戰亂的20年代初，積極從日本和中國購入字畫精品，其中包括南北朝張僧繇〈五星二十八宿神形圖〉，傳原著已不可得，流傳在世的是唐代梁令瓚臨摹，仍體現了原著擅長描寫人物面貌細節的特色，成語「畫龍點睛」的故事便出自於他的傳說。

此次借展精品還包括五代時期李成及王曉合作之〈讀碑窠石圖〉、北宋燕文貴〈江山樓觀圖〉、南宋龔開〈駿骨圖〉、宋米芾之子米友仁〈遠岫晴雲圖〉、南宋鄭思肖〈墨蘭圖〉等。故宮亦從院藏中精選相關書畫同室並列展陳，如宋郭忠恕〈雪霽江行圖〉、宋米芾〈致景文隰公尺牘〉及〈書論書〉、宋徽宗〈溪山秋色圖〉等。均為清宮舊藏精品。