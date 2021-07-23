臺灣銀行董事會通過總稽核職務由盧純真接任 18:502021/07/23 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣銀行公告，董事會通過總稽核職務由盧純真接任，自新任總稽核報請金管會核准並完成交接之日起生效。 事實發生日為7月23日，發生緣由依臺灣銀行110年7月23日第6屆第12次臨時董事會決議通知單及110年7月23日銀人資乙字第11000037571號函辦理。 就學貸款即將開辦 臺灣銀行線上申請續借以電腦及手機即可完成 宏遠董事會通過現增價為10元 #臺灣銀行 #總稽核 #董事會通過 #職務 #盧純真 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 首見收購假求職被害人證件 線上申辦門號盜買200多萬點數 14:312021/07/23 社會 台新銀理專盜領客戶3.47億 金管會重罰3千萬史上最高 16:202021/07/22 財經 華泰銀行股東會通過配發股利0.23元 13:212021/07/22 財經 泰銘配發現金股息1元減資2元 鉛價續漲有利後市 13:592021/07/23 財經 櫃買23日董事會通過業務規則等修正案 16:202021/07/23 財經 王文淵宣布卸下台化董座職務 台塑四寶邁入全經理人時代 11:242021/07/23 財經 新光肥水不落外人田惹爭議 罰460萬 04:102021/07/23 財經要聞 職場》中央大學青年劇本競賽線上頒獎 成大校友聯展讚頌臺南歲月 17:212021/07/23 生活 東奧》中華隊11人參加開幕 4女將加上盧彥勳掌旗官 12:152021/07/23 體育 新光「居家辦公」演練自肥自家商旅 金管會開罰460萬元 18:102021/07/22 財經 挺南向 台塑資源百億聯貸一銀主辦 04:102021/07/23 財經焦點 財經熱門新聞 台積電新舊製程都太強 專家：英特爾拚晶片製造陷難關 - 財經 航運三雄血腥價還沒來？專家洩大戶成本 散戶接刀死路 - 財經 3、4月期發票千萬特別獎7張未領 18元買茶飲料就中大獎 - 財經 預言下一個貨櫃航運 謝金河曝「極致慘業」要大翻身了 - 財經 航運狂殺還有春天？散戶最容易犯的10大錯誤 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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