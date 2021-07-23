臺灣銀行公告，董事會通過總稽核職務由盧純真接任，自新任總稽核報請金管會核准並完成交接之日起生效。

事實發生日為7月23日，發生緣由依臺灣銀行110年7月23日第6屆第12次臨時董事會決議通知單及110年7月23日銀人資乙字第11000037571號函辦理。