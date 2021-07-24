英媒《衛報》將ROC會旗誤植為中華奧會會旗。（翻攝自衛報網站）

中國大陸在女子10公尺空氣步槍拿下首面金牌之後，ROC同時添得一面銀牌，英媒《衛報》搶先製作獎牌榜時犯下一個錯誤，竟然在運動首頁將中華奧會的會旗誤植在ROC前面！他們在另一個網頁（內頁）使用的是正確的旗幟，正確旗幟是俄羅斯奧會會旗，差別在於一個是有梅花包圍的奧會五輪，另一個是在奧會五輪上方添加俄羅斯的三色國旗色。

《衛報》似乎對此錯誤渾然不覺，大陸在女子舉重進帳第2面金牌之後，他們仍沒有更動首頁錯誤的ROC旗幟，只是把其他國家的獎牌添加上去。

這個誤會讓ROC暫時變成中華隊，ROC射擊女將此戰幾乎奪下金牌，是最後一擊失手才被大陸女將楊倩驚險超車。依據世界體育仲裁庭的禁令，「俄羅斯」的名稱、字母、國旗、國歌都不允許在東京奧運任何官方文件出現。ROC是本屆被看好的奪牌勁旅，最後很可能停留在獎牌榜前三，就看《衛報》什麼時候把中華隊旗幟撤下來了。

美國先前試圖威脅WADA，要求他們把俄羅斯選手全部逐出，但是失敗。俄羅斯在2018年平昌冬奧使用的名號是「俄羅斯奧運選手團(OAR)」，這次是連全名都不能用，被強制使用縮寫ROC。