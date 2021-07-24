中國人民銀行貨幣政策委員會委員蔡昉24日表示，按照潛在增長能力測算，預測大陸至2035年，人均GDP會達到2.2萬美元，接近進入大陸所謂的「中等發達國家」。

新華社報導，2020年底中共第十九屆五中全會上提到，要到2035年人均國內生產總值達到「中等發達國家」水平。目前大陸逐漸逼近此目標，蔡昉表示，按現有增長潛力，預計大陸實現2025和2035兩個GDP目標應該在15年裡要保持4.7％到4.9％的年平均增長速度。

蔡昉指出，保持該增速可以在2025年「十四五」結束時達到人均GDP為在1.3萬至1.4萬美元。到2035年，將會達到2.2萬美元，接近進入中等發達國家。

蔡昉表示，大陸的GDP和居民收入增長同步性非常強，能確保人均GDP的提高轉化為居民收入的提高，不過應該繼續調整國民收入，提高居民收入的份額以及勞動報酬的份額。