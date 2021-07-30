拜登政府上任後，隨即要求美國商務部提出美國本土供應鏈強化報告，作為擴大基建、美國經濟實力的指引，其中，美國政府將補助520億美元給半導體產業，希望將晶片製造服務根留美國，並期望美國國會8月休會前通過該法案。外媒指出，美國打算投入大量補貼，協助企業轉型或是提升實力，主要就是看到北京當局近年大量補貼政策而跟進。

據華爾街日報報導，歐美開始擁抱「產業政策」(industrial policy)，也就是透過政府引導並給予資源的方式，扶持國家安全與利益需要的產業，而非僅透過市場機制，至於拜登政府將祭出的半導體產業補助520億美元，更是史無前例。

新冠肺炎大爆發以及大陸崛起，讓產業政策支持的聲浪提高，川普時代就不斷抨擊北京當局大量補貼陸企造成的不公平競爭，拜登政府上台後，打算跟進北京投入大量資金的方式，協助美企更有競爭力。美國官員還一度以為，只要技術成熟後，陸企獲得的大量補貼就會下降，但如今大部分的美國官員已經認清，美國必須政府干預政策，才能阻止大陸稱霸關鍵產業。

美國維吉尼亞州州長Mark Warner表示，北京當局為了確保當地企業成為領導者，以及有效提高陸企在全球的市占率，他坦言，很難想像美國能跟這類巨獸競爭，並獲得勝利。

美國智庫戰略與國際研究中心(CSIS)的Scott Kennedy表示，美國試圖追上北京當局的開支是個巨大錯誤，這些資本將陷入無底洞，導致過度投資、利潤被侵蝕，以及累積更多債務，加上科技產業未來性本來就難以預測，歐美國家學習很有可能浪費錢卻達不到效果。