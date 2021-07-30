社群媒體Pinterest第二季營收獲利表現亮眼，但每月用戶數下滑，受此打擊，周四盤後股價下挫逾19%，報58.32美元。

Pinterest公布第二季營收年增125%，為6.13億美元，優於分析師預估的 5.621億美元。

淨利為6940萬美元，去年同期則為淨損逾1億美元。

經調整後每股盈餘為25美分，優於分析師預估的每股13美分。

平均每用戶營收為1.32美元，優於市場預測的1.17美元。

惟第二季每月活躍用戶數為4.54億個，較前一季的4.78億個減少逾5%，且不及分析師預估的4.82億個。

該公司表示，截至7月27日，其美國每月活躍用戶數下滑約7%，全球每月活躍用戶較去年同期成長約5%。

其他社群媒體在達成用戶增長預期方面亦開始顯得有些吃力。推特上周公布的「可變現每日活躍用戶數」（Monetizable Daily Active Users，mDAUs）年增11%，為2.06億個，僅和市場預期相當。臉書周三公布的每日活躍用戶數雖然達標，但每月活躍用戶數略低於預期。Snap上周公布的每日活躍用戶數則優於市場預期。

Pinterest將今年第二季用戶減少，歸咎於2020年因居家防疫導致用戶數暴增。該公司在給股東的信中表示，自3月中旬以來，Pinterest的參與度大幅下滑，因為人們開始花更多時間出門社交、去餐廳吃飯，以及參與那些不是我們平台上的活動」。

該公司預期第三季營收較去年同期成長略逾40%，大致符合市分析師預估的年增42.8%。但基於新冠變種病毒的影響不明，Pinterest拒絕提供第三季的每月活躍用戶預測。