大陸射擊隊果真厲害，繼昨日楊倩在女子10公尺空氣步槍奪下東京奧運第一面金牌之後，姜冉馨又在今天的女子10公尺空氣手槍資格賽射出587分追平希臘選手於2018年所創的世界紀錄。台灣選手「證件妹」吳佳穎573分名列14，田家榛559分排名42，雙雙無緣晉級決賽。

出生於千禧年5月的上海姑娘姜冉馨，2018年與隊友聯手摘下世錦賽團體賽金牌，2019年在印度站獲銀。

姜冉馨今天在6輪60發的射擊表現上非常出色，沒有一輪分數低於97分，甚至在最後一輪射出100分滿分，687分超越奧運紀錄。世界紀錄保持人、希臘好手可拉卡奇.安娜雖然射出28發滿分靶，但最終以685分排名第二。

吳佳穎在第二輪有些失常僅得93分，整場比賽射出18發滿分靶，可惜穩定性稍嫌不足，573分止步資格賽。

婚後產女再戰奧運殿堂的田家榛，前5輪射擊最高僅94分，最後一輪96分回到水準，無奈為時已晚，559分結束東奧賽程。