我國跆拳道好手黃鈺仁（左）。（本報資料照片）

東京奧運跆拳道男子68公斤級25日展開，台灣跆拳道好手黃鈺仁在16強出賽，15比18不敵伊朗好手何塞尼（Mirhashem Hosseini），只能寄望對手挺進金牌戰，爭取敗部復活的機會。

此次中華跆拳代表隊共取得4席，男子68公斤級的黃鈺仁、80公斤級的劉威廷及女子49公斤級的蘇柏亞、57公斤級的羅嘉翎。

昨天由2018年雅加達亞運金牌的蘇柏亞打頭陣，但首戰不敵地主選手山田美諭，加上對手後來無緣金牌戰，也讓她敗部復活希望破滅。

今天中華隊共有2組人馬出賽，上午率先登場的男子68公斤級，黃鈺仁碰上伊朗何塞尼，僅管過去交手有過獲勝經驗，但此役卻碰上苦戰，兩回合踢完黃鈺仁以5比7落後。

第3回合黃鈺仁努力苦追，先追到7比7，雖然剩1分多鐘時對手連續攻擊拉開至14比7，黃鈺仁靠著連續2個上端攻擊追到13比14，再加上對手緊告追平，無奈最後30秒沒能擋住對手猛攻，無緣晉級8強。

接下來中華跆拳道57公斤級的羅嘉翎將在台灣時間中午12點16分左右出賽。