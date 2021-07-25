中國大陸奪下東京奧運首金，美國隊第一日卻罕見無功而返，美媒CNN在網站首頁報導時以「中國摘金，以及更多的新冠病例（Gold for China…and more Covid-19 cases）」為題。雖然使用了楊倩戴口罩、手拿金牌的照片，但還是堅持在副標題摻沙子：「中國射手楊倩贏得東京奧運首金，以及更多的新冠病例曝光。」

一些陸媒與網友質疑，金牌歸金牌，為什麼又跟肺炎扯上邊？從惡意角度揣想這是一種低級操作，用意是不讓大陸選手太風光。

然而CNN並非專業體育媒體，只是要大略讓讀者了解一下東京奧運首日的情況，加上美國女將在射擊決賽失常，這種新聞誰要看，所以乾脆把首金和疫情寫在一起。CNN之前的簡短快報確實就只老實寫了「中國贏得東京奧運第一面獎牌」，所謂加料的標題是後來才製作的。

對此陸網友並沒有馬上跳起來，而是冷嘲熱諷：「那是美國自家媒體，我們管不著，我們自家不也常常酸美國嗎。」「他們家報導又不是寫給咱們看的。」「美國人格局小，別再帶節奏了。」

美國首日零金的事CNN也如實報導，美國25日成功靠游泳隊摘下首金，獎牌乾旱期只是短短一日。同樣日本也有紙媒報導柔道金牌戰時，只用一張楊勇緯背面的照片，稱讚金牌得主高藤直壽的技巧與耐力，在台灣讀者看來也是很好笑。