今天是東京奧運開賽第二天，許多賽事也紛紛開打，其中網球項目是外界非常關注的焦點之一，而中華隊在這兩天也派出幾位好手參賽，可惜目前5人都確定淘汰出局，分別是女雙詹詠然、詹皓晴姊妹、女雙謝語倢、許絜瑜，還有男單盧彥勳，這次的網球代表團也結束奧運之旅。

不過在網球場上仍有許多亮點，其中球王喬柯維奇(Novak Djokovic)是否能奪下金牌是一大焦點，他昨天在首輪比賽也輕鬆以直落二擊敗對手晉級。不過今天傳出了一則壞消息，那就是身為網壇四天王之一的英國好手莫瑞(Andy Murray)今天宣佈因右股四頭肌受傷退出男單賽事。

Andy Murray's reason for his withdrawal from singles at the Olympics: quad strain.



"The medical staff have advised me against playing in both events so I have made the difficult decision to withdraw from the singles and focus on playing doubles with Joe.”



More tough luck. — Tumaini Carayol (@tumcarayol) July 25 2021

這讓外界非常震驚，因為本屆奧運網球場已經退出不少好手，如費德勒(Roger Federer)、納達爾(Rafael Nadal)、提姆(Dominic Thiem)等人，目前比較有知名度的球星大概剩下稍早擊敗盧彥勳的德國好手小祖維瑞夫(Alexander Zverev)，所以莫瑞的退出又再次讓男單星度降低。

莫瑞這次除了男單還有參加男雙賽事，昨天他才和搭檔塞爾斯伯里(Joe Salisbury)以6：3、6：2擊敗赫伯特(Pierre-Hugues Herbert)和馬育(Nicolas Mahut)，晉級男雙第二輪，莫瑞的狀況看起來也還好，但今天卻傳出將放棄男單比賽的消息，還是很令人沮喪。

莫瑞今天原本在男單首輪要對決阿里亞辛(Felix Auger-Aliassime)，但賽前發出退賽聲明稿，他說：「退賽我感到很沮喪，醫療人員建議我不要同時參加兩項，所以我選擇退出單打，專心準備與搭檔塞爾斯伯里的雙打賽事。」由此可見他也相當無奈，但仍舊可以在雙打賽事見到他的身影。