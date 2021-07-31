東奧》湯智鈞晉級四強 新北體育處：他穩定性極高 14:562021/07/31 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 湯智鈞。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 湯智鈞今天在東京奧運男子個人賽8強對決韓國大魔王金鎮優，最終打敗金鎮優，順利晉級4強，親友也開心不已，下場賽事將於3點30分進行，新北市體育處副處長及同仁將到湯家，與湯的爸媽一起觀賞精彩賽事，期待湯能再下一城。 新市體育處長洪玉玲說，20歲的湯智鈞年輕、成績一直很好，穩定性極高，賽前教練就很看好他，能晉級4強是期待中的事。 東奧》男雙今搶羽球首金 戴資穎女單逆轉勝 奪金就差兩步 東奧》林昀儒迎戰德選手爭銅牌 德國總教練：比對莊智淵還難打 #湯智鈞 #射箭 #中華點將錄 #即時報導 #東奧 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 社評／東奧年輕人互動 看見兩岸未來 04:102021/07/31 焦點新聞 東奧射箭》湯智鈞射退金優鎮 不畏韓挺進4強 13:542021/07/31 體育 連千毅看東奧火大想獻花給莊智淵 批體委會官員：回來後都下台 10:332021/07/30 娛樂 確診者共居寵物無人照料 新北動保處獸醫代為照顧千人受益 09:342021/07/31 生活 親得「鞍馬王子」李智凱本尊回應 吳淡如：宜蘭出來的孩子不容易 11:382021/07/30 體育 東奧WATCH》湯智鈞彎弓 明爭8強門票 04:102021/07/30 焦點要聞 東奧射箭》湯智鈞不敵義大利箭手 只能拚銅牌 14:422021/07/31 體育 東奧》湯智鈞抗韓成功進4強 創台灣男子射箭最佳紀錄 14:222021/07/31 體育 東奧》加射驚險退以色列選手 湯智鈞晉級射箭男子賽8強 09:012021/07/31 體育 東奧》湯智鈞射穿韓國大魔王 有機會成為台灣單屆2獎牌第一人 14:392021/07/31 體育 東奧》陳念琴拳擊8強止步 林智堅：妳是最棒的 12:482021/07/30 體育 體育熱門新聞 東奧射箭》湯智鈞錯失銅牌 本屆仍豐收千萬獎金 - 其他 東奧》中華隊31日賽程 羽球「麟洋配」殺進金牌戰、戴資穎女單4強戰 - 體育 東奧》與諶龍大戰3局 周天成無緣晉級羽球男單4強 - 體育 戰神朱木炎金牌選月領終生俸 17年後這點出問題後悔了 - 體育 李智凱征戰東奧 《翻滾吧》導演集氣「完美落地」摘牌 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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