湯智鈞今天在東京奧運男子個人賽8強對決韓國大魔王金鎮優，最終打敗金鎮優，順利晉級4強，親友也開心不已，下場賽事將於3點30分進行，新北市體育處副處長及同仁將到湯家，與湯的爸媽一起觀賞精彩賽事，期待湯能再下一城。

新市體育處長洪玉玲說，20歲的湯智鈞年輕、成績一直很好，穩定性極高，賽前教練就很看好他，能晉級4強是期待中的事。