7 月 11 日至 12 日，數千名古巴人在包括首都哈瓦那，等多個城市發動街頭抗議，要求政府在經濟危機、新冠病毒大流行造成的糧食短缺等民生問題的採取行動。然而，政府認定抗議行動非法，起訴近60名抗議者。

半島電視台報導，這是卡斯楚革命以來，古巴史無前例的抗爭事故，群眾高呼「自由」、「打倒獨裁統治」和「我們餓了」等標語，有政治改革的訴求，也有民眾對現況危機的不滿。

不過，古巴司法單位認定抗爭是犯罪，最高法院院長魯本·雷米吉奧·費羅（Ruben Remigio Ferro）周六對記者說：「市政法院已經收到了 19 項司法案件，涉及 59 名被指控犯下騷亂罪行的人。」

位在哈瓦那的獨立新聞媒體制「野獸之腹」(Belly of the Beast意為「危險境地」)的記者里德·林賽 (Reed Lindsay) 表示，費羅是對國際媒體上，關於被古巴抗議者遭拘留報導的回應。國際媒體批評古巴司法單位沒有為這些遭指控的抗議者安排辯護律師，古巴司法單位則反駁，這些都是簡易審判，沒有律師的必要。

林賽說：「簡易審判有可能輕罪與微微，人們有可能被釋放。」

數百人在示威期間被捕，罪名包括「不戴口罩遊行」，面臨蔑視、擾亂公共秩序、故意破壞和「傳播冠狀病毒」的指控。

獨立觀察員則公佈不同於官方的被捕者名單，至少有 600 個名字。

聯合國人權事務委員會呼籲古巴政府，應釋放被捕的抗議者和幾名記者。