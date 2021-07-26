三級警戒最後周末假期，約有6位民眾25日闖入新北市金山區獅頭山公園風景區內沙灘舉辦營火趴。（翻攝）

三級警戒最後周末 年輕人闖金山沙灘辦營火趴

三級警戒最後周末假期，約有6位民眾25日闖入新北市金山區獅頭山公園風景區內沙灘舉辦營火趴，金山區公所接獲民眾檢舉，會同警方、海巡前往現場驅離，抵達時一群人正開車準備離開，相關單位僅能對民眾進行防疫宣導後勸離。

金山區公所表示，25日晚間接獲民眾通報，有民眾漠視新北市政府劃設管制區公告，擅自闖入金山區獅頭山公園風景區內的神祕海岸，隨即聯繫金山警分局與海巡隊聯合前往取締驅離，雖趕往現場後該區域已無民眾，分局警員仍盡心執行防疫至最後一刻，對於附近逗留之民眾進行防疫宣導後勸離。

金山區公所表示，金山區神秘海岸為交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處劃設獅頭山公園風景區範圍之危險海域，地質屬脆弱敏感易崩塌區，相關單位隨然有劃設禁止進入告示。

且金山區公所防疫期間為避免群聚亦公告為禁止進入防疫區域，避免民眾進入發生危險及群聚，惟防疫期間仍有不少民眾闖入，公所亦不定期巡查通報相關單位驅離。

防疫期間對於無視防疫的民眾、攤商，金山區公所、金山派出所也依違反《傳染病防治法》，開立了近30張的違規通報單移送衛生單位。

金山區公所呼籲，明日7月27日雖調降為二級警戒，但仍有許多區域持續封閉，也有防疫相關配套規定，請民眾仍要注意做好自身防疫，勿以身試法。