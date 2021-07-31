新北市金山老街今（31日）上午人潮不多。（金山區公所提供）

新北市金山區公所派員前往老街巡查。（金山區公所提供）

新北市金山區公所派員前往老街巡查。（金山區公所提供）

今（31日）適逢降為二級警戒後首個周末假日，北海岸、金山、萬里一帶目前尚未出現報復性車潮、人潮。金山區長廖武輝表示，依據以往經驗人潮、車潮最有可能出現的時間點在下午3時以後，仍會持續密切注意人潮變化，提醒民眾要做好防疫措施。

廖武輝表示，民眾到金山旅遊，多前往金山老街及獅頭山公園，至中午左右尚未有大量的人潮、車潮，區公所都會派員前往巡查，依據以往經驗，人潮、車潮最有可能出現的時間點在下午3時以後。

萬里區長粘雪琴表示，萬里區內以龜吼漁夫市集最有可能湧現人潮、車潮，目前龜吼漁夫市集採總量人流管制，每次限30人進場，加上市集旁停車場禁止民眾使用，目前尚未有大量的人潮、車潮。

粘雪琴也說，萬里區內的獅子公園、翡翠灣、幸福廣場、萬美海水浴場等周圍的停車場仍持續封閉，二級警戒期間，區公所上午、下午都會派員前往巡查，另外，也嚴禁民眾前往沙灘戲水。