熱帶低氣壓路徑逼近台灣，根據最新資料7至8日將帶來明顯降雨，且適逢大潮及上游水庫可能洩洪影響，北市7日上午8時起，淡水河沿線疏散門實施只出不進管制。

根據中央氣象局今日傍晚最新預報資料，盧碧颱風變成熱帶性低氣壓TD11後，將於7日逐漸接近北台灣陸地，目前再度增強為輕度颱風的機率已經降低，但從6日晚上起，北市雨勢將漸趨明顯，尤其7日北市將有間歇性強降雨。

北市府針對預報水位較高的淡水河沿線疏散門包括華江、桂林、貴陽、延平、玉泉、大稻埕、國順、敦煌於7日上午8時實施河川區車輛「只出不進」管制措施，同時間開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，並暫停該區域路邊停車收費，請民眾勿再將車輛駛入河川區停放，已停放於河川區內車輛，也請盡早駛離移至堤內。

北市水利處指出，疏散門關閉前仍未移置而遭拖吊車輛，不分車型將一律開罰2400元，而如果是疏散門關閉後仍滯留於河濱公園的車輛，將視車型開罰車主2650至5900元罰緩。

水利處也特別提醒民眾，市府隨時有可能啟動疏散門及越堤坡道管制措施，請民眾密切注意颱風動態及疏散門啟閉消息，已停放於河川區內車輛的車主，請隨時注意疏散門關閉訊息移車或提早移車。車主可至北市停管處堤外停車場防汛簡訊通知登錄車輛資訊，或下載「行動防災APP」，即可及時收到相關疏散門啟閉資訊。