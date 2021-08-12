因應疫情，新北市兒童藝術節首度於線上舉辦，以「怪獸競技場」為主題，並呼應全國運動會今年在新北舉辦，結合運動競技元素，打造成線上運動慶典，另在3D「怪獸奇幻草原」可觀看節目及欣賞展覽，活動13日晚上7點起上線到10月31日，是活動舉辦期最久的一年。

新北市長侯友宜表示，「新北市兒童藝術節」是每年暑假孩子們最喜歡參與的活動，往年的童話主題、怪獸主題帶給大家深刻的印象，已經舉辦11年，累積超過500萬民眾共同參與，雖疫情嚴峻，但還是希望能讓孩子們開心、溫馨又安心的參與，因此首次將兒藝節全面轉型為線上舉辦。

新北市文化局指出，今年主題「怪獸競技場」搭配全國運結合相關運動項目，8隻兒藝節的可愛小怪獸們結合棒球、網球、足球、射箭、舉重、射箭及體操製作成「AR互動式遊戲濾鏡」，另並打造專屬主題曲、舞蹈「怪獸Give Me Five」讓大小朋友一起活動筋骨鍛鍊體能，將兒藝節官網打造成線上運動慶典，期盼大家能在線上響應同歡。

文化局表示，這次全新上線的「2021新北市兒童藝術節」官網，有全3D的「怪獸奇幻草原」可以欣賞九大表演團體精采的表演節目及14組藝術裝置，還有超酷炫的10款「AR互動式遊戲濾鏡」、首創兒藝節專屬主題曲「怪獸Give Me Five」，此外，「怪獸小學堂」串聯新北市8大藝文館舍，規劃一系列豐富體驗活動讓大小朋友與怪獸一起宅家放電度過充滿樂趣、寓教於樂的暑假。