因應國內疫情趨緩，警戒調降至2級，考量民眾洽公便利，澎湖縣政府於16日起開放民眾入內洽公，第一賓館旁的「縣府臨時聯合服務中心」暫停運作。

澎湖縣政府表示，縣府臨時服務中心將於13日下午17時30分後撤離，各單位為民服務業務將恢復至府本部內受理諮詢、申辦。16日起有申辦案件需求的鄉親，可於上班日上午8時至12時、下午13時30分至17時30分前往縣府各業務單位辦理。

澎湖縣政府強調，為配合防疫措施、保護洽公民眾健康安全，進入縣府時，請全程配戴口罩、量測體溫、進行手部消毒並實施實聯制。此外，縣府已超前部署，將視疫情發展情形，隨時可重啟臨時聯合中心，為民服務不間斷。

澎湖縣政府指出，臨時聯合服務中心自5月21日啟用以來，服務民眾3079人、受理民眾申辦案件3187件、諮詢案件161件，其中申辦案件以行政類1092件最多、其次建設類779件、社會類658件、旅遊類331件、教育類242件、民政類43件、工務類38件、人事類4件。

諮詢案件主要以紓困、農變建、土地承租（承購）、建築糾紛、排水溝、稅務減免、農電申請、餐廰開放內用申請標準及青青草園等相關問題為最多。