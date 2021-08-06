本周就是父親節，北市預估各餐廳、景點將湧現聚餐出遊潮，恐步上母親節後塵，讓新一波感染再度發生。台北市副市長黃珊珊對此表示，除餐飲業會加強稽查，確認業者有落實防疫規範外，也會責請北市警察局協助至各景點疏導人潮，若發生狀況會隨時警覺。

台北市今日舉行防疫記者會，媒體詢問因應周末聚餐人潮，北市會採何種做法管控人流，是否會在各風景局加派人手去管理？尤其雙北3日開放餐廳內用，訂位數相較普通周末將更多，是否會派人加強稽查有無落實防疫規範？

對此，黃珊珊表示，由於母親節真的有發生這樣（群聚感染）的狀況，因此這部分已開過相關會議，各局處將對轄管餐飲業者加強稽查，景點部分將由北市警察局交通大隊和警察負責，處理相關疏導和警示，若發生狀況會隨時警覺。

黃強調，目前北市各場館都有人流管制，民眾要去相關場域時，若沒預約將無法入場，市府預估業者都會很自律，因為好不容易能開業，但還是要有市民配合，讓防疫做得好，才能讓父親節過得更有意義。

此外，由於中央宣布10日仍維持二級警戒，外界關心北市是否會放寬其他場域限制？黃則說，解封部分一直有在討論，主要是因為剛開放餐廳內用，標準是會觀察2周，若期間沒有明顯確診數、不明感染源增加，會考慮逐步解封其他還沒開放的場域。