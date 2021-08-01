南化5條潛勢溪流土石流黃色警戒，公所勸導里民撤離。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

西南氣流為台南市帶來大量降雨，台南市府表示，經統計至上午8時止，計有善化、安南、麻豆等13區34處積淹水通報，目前22處已退水，其餘持續退水中，本次積淹水災情主要為強降雨集中宣洩不及所致。

此外，農委會水土保持局發布台南市南化區5條土石流潛勢溪流黃色警戒，台南市消防局第二救災救護大隊、玉井警分局、南化區公所同仁早上8點時也至玉山里進行區預防性撤離勸導。

南化區長徐全立表示，羌黃坑、柚子腳有36戶人家，其中8戶無人居住，今天也挨家挨戶去撤離勸導。