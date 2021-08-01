台南南化區5條潛勢溪流土石流黃色警戒 公所勸導撤離 13:572021/08/01 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南化5條潛勢溪流土石流黃色警戒，公所勸導里民撤離。(讀者提供／劉秀芬台南傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南化5條潛勢溪流土石流黃色警戒，公所勸導里民撤離。(讀者提供／劉秀芬台南傳真) 西南氣流為台南市帶來大量降雨，台南市府表示，經統計至上午8時止，計有善化、安南、麻豆等13區34處積淹水通報，目前22處已退水，其餘持續退水中，本次積淹水災情主要為強降雨集中宣洩不及所致。 此外，農委會水土保持局發布台南市南化區5條土石流潛勢溪流黃色警戒，台南市消防局第二救災救護大隊、玉井警分局、南化區公所同仁早上8點時也至玉山里進行區預防性撤離勸導。 南化區長徐全立表示，羌黃坑、柚子腳有36戶人家，其中8戶無人居住，今天也挨家挨戶去撤離勸導。 嚴防長時間強降雨 高市府提升二級開設 高雄豪大雨 市區淹水 山區多處落石 #勸導 #南化區 #潛勢溪 #土石流 #黃色 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄女開豪車闖關山陷泥沼 台南員警開車1個多小時拖吊解救 20:292021/07/30 社會 降級首個周末出遊 北熱南冷 04:102021/08/01 焦點要聞 雨彈狂炸八卦山土石流轟民宅 5戶急撤離93歲老翁逃過一劫 13:012021/08/01 生活 台南一夜大雨 善化累計雨量衝全國第3名 09:342021/08/01 生活 林韡勳奪世界果醬大賽3銀3銅 黃偉哲邀暢談青年願景 09:532021/07/29 生活 高雄防疫市政不停歇 加速橋科聯外道路串聯形成網絡帶動區域繁榮 19:032021/07/31 寶島 《人氣排行TOP10》療癒系臥榻設計靈感 在家時時有me time 10:442021/07/29 居家生活 名家觀點 張文宏：南京疫情測試壓力 提供世界學會與病毒共存思考 10:072021/07/29 兩岸 嘉義縣9人染疫 故宮南院今天下午5點起閉館閉園 16:162021/07/30 生活 小琉球淹水畫面曝 街道慘變河 網驚呼：10多年沒淹了 08:282021/08/01 生活 台南房市漲勢凌厲！上萬名「投資客」轉賣 一次賺2成 16:062021/07/29 房市新訊 生活熱門新聞 人口數差不多 台灣奧運金牌卻輸這國9倍 關鍵差異曝 - 生活 4類人可登記打第2劑莫德納 8／3中午截止 - 生活 打高端才是真聰明 他列舉3理由：符合印度神童預言 - 生活 里長可幫長者預約第2劑了 疫苗平台新增這功能 - 生活 一芳董娘涵碧樓池畔脫罩拍照 違規戲水 南投縣喊罰 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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