26日，《海南自由貿易港跨境服務貿易特別管理措施（負面清單）（2021年版）》正式公布。大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示，《海南跨境服貿負面清單》明確列出針對境外服務提供者的11個門類70項特別管理措施，把這些作為負面的管理措施列出來。凡是在清單之外的領域，在海南自由貿易港內，對境內外服務提供者在跨境服務貿易方面一視同仁、平等准入。

王受文表示，《海南跨境服務貿易負面清單》是大陸在跨境服務貿易領域公佈的第一張負面清單。這個清單可以說是對服務貿易管理模式的重大突破，是一項制度型開放安排，有助於推動服務貿易自由化，提升大陸整體開放水準，它將會很好地服務於構建新發展格局。

王受文指出，除了去年之外，近十年來，全球跨境服務貿易年均增速是貨物貿易平均年增速的兩倍，這說明未來的趨勢。隨著技術進步，服務貿易特別是跨境服務貿易的發展潛力將得到進一步激發。他認為，未來的跨境服務貿易將成為全球貿易的關鍵驅動因素。