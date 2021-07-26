26日日股走高，因全球主要企業財報看俏，日企也可趁機搭上順風車。不過，日本新冠疫情有升溫趨勢，因此也抑制大盤漲勢。早盤結束時，日經指數收27,931.78點，漲383.78點或1.39%。東證暫收1,931.04點，漲26.63點或1.40%。

松井證券認為，歐美股市表現強勁，日股雖走高但上漲動力明顯減弱，可見得投資人較謹慎。再加上日本疫情增溫，市場趁指數上漲時先獲利再說，較沒有追高情況。

25日，東京多了1,763位新確診者，比一周前大增75%。

馬達製造商日本電產跌1.1%，市場對季報獲利豐厚的日本電產不上修財測感到失望，故引發賣壓。

因大幅調高財測目標，東京製鐵飆漲超過15%，也激勵同業走高，日本製鐵漲5.7%，JFE控股也漲6.8%。

因日本媒體先揭露季報會有好消息傳出，東麗股價漲5%。這家化工大廠將在下周正式公布獲利狀況。

軟銀逆勢跌0.4%，因軟銀是中國大陸滴滴出行與很多科技公司背後大金主，市場憂心中國大陸政府要大幅整頓軟銀的這些投資標的。