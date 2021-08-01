大陸當紅30歲男星吳亦凡，早前深陷酒局選妃等私生活混亂不堪醜聞，目前已被朝陽公安分局依法刑事拘留，案件偵辦工作正在進一步開展。許多大陸官媒紛紛發文評論此事，《中國婦女報》批評，「法治社會不容藏污納垢，必究！必懲！」

據北京公安局朝陽分局官方微博「平安北京朝陽」7月31日晚通報：針對網絡舉報的「吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關係」等有關情況，經警方調查，吳某凡（男，30歲，加拿大籍）因涉嫌強姦罪，目前已被朝陽公安分局依法刑事拘留，案件偵辦工作正在進一步開展。

此後，包括人民日報、中國長安網、中國婦女報等官方微博相繼轉發並發出評論。

《人民日報》評吳亦凡被刑拘，表示「外國國籍不是護身符」，名氣再大也沒有豁免權，誰觸犯法律誰就要受到法律制裁，「請記住，人氣越高越要檢點自律，越當紅越要遵紀守法。」

《中國長安網》的「安哥銳評」說，「在中國的土地上，就要遵守中國的法律。不枉不縱，以事實為依據，以法律為準繩！」

《中國婦女報》則指出，「還是那句話，法治社會不容藏污納垢，沒有哪個圈是法外之地，光環再耀眼，名氣再大，均無特權。在中國的土地上，任何人都不能淩駕於法律之上！如涉嫌違法犯罪，必究！必懲！」