台股本周迎來「超級半導體法說會周」，22場重量級電子法說會好戲上演，在法說會行情點火下，智原（3035）股價26日勁揚逾8％，敦泰（3545）、盛群（6202）、友達（2409）等亦上漲逾2％。

航運股資金降至三成以下、美股超級財報周登場，市場資金可望湧進半導體族群，法人指出，法說會行情有望帶動電子類股成交比重回升，及加權指數上揚。

結束表現不若預期的「超級航運周」，台股本周將迎來重量級電子法說會，法人指出，本周電子股法說會以半導體股為大宗，包括聯發科、聯電、瑞昱、穩懋、盛群、智原等法說大戲將接連上演。此外，還有國巨、友達、欣興、致伸、台郡等，科技巨頭齊聚一堂。

觀察26日盤面，電子股成金比重占比突破五成，反觀航運股則跌落三成以下，航運、鋼鐵股出現拉回，電子多頭氣焰明顯強於傳產股。

法人指出，電子股旺季效應顯現，成交比重逐漸拉升，且23日面臨傳產股反彈，成交比重亦未出現明顯降溫，看好電子股在人氣逐漸加溫下，可望「越來越強」、穩住多頭軍心。

此外，雖護國神山台積電股價仍壓在盤下，半導體族群中，矽晶圓、IC設計族群等26日股價表現有撐，法人也點出，下半年投資主軸，建議優先考慮旺季效應較明顯且中長期產業前景較佳的半導體、車用電子、基站及雲端伺服器、蘋概等族群。