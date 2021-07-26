黃姓女子卻關不住，邀4友人來家裡打麻將，卻因疑似有人出老千引爆口角衝突全遭逮。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

全國防疫降級在即，黃姓女子卻關不住，邀4友人來家裡打麻將，卻因疑似有人出老千引爆口角衝突，鄰居聞聲報警而曝光，員警一數發現現場超過5人，除依賭博、恐嚇及妨害自由等罪嫌移送法辦，違反傳染病防治法部分也依規定函請衛生局裁處。

桃園警察分局景福所26日凌晨0時許接獲民眾報案，稱博愛路某民宅群聚打麻將，又有爭吵喧鬧聲，嚴重妨害安寧，所長吳政哲立即率員警前往稽查，敲門進入後，發現在場共有2男3女。

其中1男1女見警上門，當場指控遭屋主黃姓女子及其友人控制行動，黃女及其友人則反控對方在牌桌上出老千，雙方吵成一團。

員警將雙方分開訊問，調查發現是56歲黃女召集打麻將並從中抽頭，但一對男女疑似在牌桌上出老千，黃女隨即找來56歲張姓友人幫忙處理，強迫2人退還牌桌上贏的4萬賭資，並簽下5萬元本票。

警方訊後依賭博、恐嚇及妨害自由等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，另因室內還有1女子自稱是房客，雖然沒有參與麻將，但現場已超過5人群聚，違反《傳染病防治法》，員警現場製作紀錄表，函請衛生局裁處。