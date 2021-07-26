前（24）日深夜，南投縣仁愛鄉法治村武界部落一群原住民帶著自製獵槍狩獵，孰料到了投83線武界壩一帶，他們誤把正巧路過，涉嫌揹負盜採物的外籍移工當成山豬開槍，導致其中彈身亡。該群原住民走近一看，驚覺中彈的是人，不是獵物，起初本來想隱匿真相，但其中一人良心不安，於是昨晚鼓起勇氣報警，讓事情終於曝了光，警方獲報後也循線找到涉嫌開槍的獵人，目前已將嫌犯帶回仁愛警分局漏夜偵訊。

根據警方指出，前（24）日深夜，持獵槍沿投83線尋覓獵物的一群原住民，因為該路段路燈不足，僅能靠滿月月光和微弱的頭燈光線探索獵物，因此當他們一聽到武界壩附近草叢內傳出聲音，便直覺是山豬，當場朝聲音的方向射擊。

豈料，下一秒獵人們聽到「重物」倒下的怪聲，接著又傳來一陣慌亂逃竄的腳步聲，嚇得他們趕緊上前查看，才驚覺死亡的不是山豬，而是揹負盜採物的移工，瞬間大家都看傻了眼，完全反應不過來，因此在倉促結束狩獵活動後，決定一同保守秘密。

還好隔日晚上，其中一人難敵良心譴責，鼓起勇氣向警方報案自首，而南投地檢署檢察官目前也指揮警方進一步調查，盼盡快釐清案情。