今(1)日為年度原住民族日，為紀念1994年8月1日憲法將「山胞」正名為「原住民」，今日恰逢入憲27年，客委會主委楊長鎮表示，「原住民」讓漢人不必依靠「番」「山地人」「山胞」的暴力與歧視思考架構，正名對原住民族而言是件莊嚴的事，同樣，平等的視野也讓漢人有了尊嚴。

楊長鎮在出席今日「81原住民族日：正名27周年回顧與前瞻」活動致詞表示，原住民族正名對全體台灣十分重要，「原住民」的誕生，給我們一個不必依靠「番」「山地人」「山胞」把一群人踩在腳下，而是讓彼此都有尊嚴的生活方式，承認了「原住民族」的存在，意味著也承認了過去的歷史是殖民的歷史，而承認了殖民的歷史，台灣才能成為真正的民主國家。

楊長鎮指出，「番」是將原住民看成野蠻人，「山」是將原住民看成次等落後，「胞」則反射出一種偽善，「不然為什麼沒有外省胞、客胞、Holo胞？」，因此，原住民族正名運動徹底解放了台灣人的心智，讓我們得以回到人性自由，不再被殖民與歧視捆綁，得以重新做人。

「這就是為什麼原住民族正名對台灣國家建構那麼重要，這就是為什麼台灣各族群要感謝原住民族的正名運動，更是為什麼原住民族日應該是全國人的原住民族日，而不只是全原住民族的紀念日。」

楊長鎮說，當真正體認到正名對當事人的尊嚴與莊嚴，感覺自己好像也一起成為更有尊嚴的人，因為找到平等的視野，不只原住民，其實也讓漢人有了尊嚴，讓漢人可以脫離這個暴力與歧視的思考架構。