鄰近寶二水庫的仙爺廟，過去也曾是路跑起點，新竹縣政府將在仙爺廟，打造自行車中繼站。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣寶山鄉山路崎嶇，每逢假日均有不少單車騎士前往挑戰，新竹縣政府爭取到觀光局地方旅遊環境營造計畫600萬元，預計在鄰近寶二水庫的仙爺廟廣場，設置自行車驛站、導覽指標等，串聯在地自行車道路線，帶動旅遊風氣。

鄰近寶二水庫的仙爺廟為在地的信仰中心，過去舉辦打中午文化祭等活動，未來也可與寶山鄉的雙胞胎井、橄欖合作社、柑橘果園、農場等整合，促進在地的觀光與產業發展，新竹縣長楊文科表示，若在仙爺廟設置自行車中繼站，也期望可以成為旅客、單車族的落腳點，帶動在地的深度旅遊。

新竹縣政府交通旅遊處指出，此計畫由中央補助324萬元、縣府自籌276萬元，土地使用範圍為公有土地，管理者即是新竹縣政府，面積約1.4公頃，現況使用分為停車場、仙爺廟、公廁、廟前廣場、草地等。

計畫內容包含步道、廣場、停車場等區域整體空間改善，另設置導覽指標、自行車停放區、綠美化工程等，目前仍在辦理勞務委託規劃設計監造案招標作業，預計於9月底前完成工程發包，全案預計於明年6月中完工。

楊文科表示，此計畫主要營造自行車友善旅遊空間，寶二水庫自行車路線長約30公里，而寶山糖廠路線長約9.4公里，可與寶山水庫環湖步道串聯，搭配自行車中繼站，規畫鐵馬驛站等，提供自行車所需要的設施，並採取停車區單一出入口設計，作為多用途使用。