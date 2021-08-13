台帛旅遊泡泡將啟動，根據指揮中心規劃，旅客返台必須實施5+9措施，即5天加強版自主健康管理加上9天一般版自主健康管理。指揮官陳時中今進一步表示，旅客的加強版自主健康管理必須在家中或防疫旅館進行，並在5天後接受PCR採檢，再進入一般版自主健康管理。

對於帛琉返台旅客的管理措施，陳時中表示，會進行深喉唾液採檢。在加強版自主健康管理期間，旅客需要在家裡一人一室，或是防疫旅館，這等於是有檢疫的措施在。檢疫後5天必須進行PCR採檢，再進入一般版自主健康管理。

陳時中表示，從各項情報搜集來看，我們認為帛琉是安全的，當然5+9的措施需要滾動式檢討，也會視帛琉的開放情況，目前是台灣團可以去，當地幾乎百分百都打疫苗，是安全的，我覺得風險最高還是機場本身，必須要求嚴格分流。

中國附醫感染管制中心副院長黃高彬說，帛琉本身沒有疫情，應不至於有危險，不過由於機場仍會有其他國家旅客，無法掌握Delta會有多少。Delta的的傳染力和水痘很像，R0值高，更容易傳染，因此最重要的是個人的防護。

黃高彬建議旅客，在機場先戴上布口罩，再戴上醫用口罩，多一層防護，就可減少染疫的機率。另外，口罩不可以放在下巴或露出鼻子，遇到國際旅客或不相干人士時，要儘量離得遠一點。至於旅客返台後實施5+9措施，他認為是可行的，但若旅客不安心，還是可自行多做居家快篩。