嘉義縣長翁章梁詢問農民小黃瓜受雨損的情形。（廖素慧攝）

低壓帶及西南氣流連日來帶來超大豪雨，嘉義縣農作物傳出災情，縣長翁章梁7日勘察災損，縣府農業處表示，統計至8月6日為止，葉菜類及瓜果類等20多種短期作物損失約1896萬3000元、畜牧產物損害約400多萬元，持續觀察漁業及二期水稻受損情形。

嘉義縣新港鄉8月1日至7日短短1周累計雨量超過500毫米，2日更狂下了310毫米，是全國之冠，當天新港奉天宮周邊也都淹水成河，而連日來的超大豪雨也造成農作物災情。

翁章梁7日偕立委陳明文、新港鄉長林茂盛、縣議員林秀琴、葉孟龍、陳文忠、農會總幹事林雅欣、台南區農業改良場場長楊宏瑛等人，到新港鄉勘查小黃瓜、香瓜等作物受損情形；縣府農業處長許彰敏、溪口鄉長孫維聰和縣議員劉雅文也到溪口查訪西瓜和辣椒受損災況。

新港鄉受災農民指出，因為淹水，導致蕹菜的葉片沾泥，無法採收，香瓜植株無法生長，採收期的果實也裂果棄收，小黃瓜因基腐植株死亡，後期也無法採收，損失實在難以估計。

翁章梁表示，農委會主委陳吉仲非常關心南部災況，縣府將儘速與農委會討論，以早日完成天然災害救助程序，讓受災農友獲得補助。

縣府農業處表示，二期稻剛才插秧，農民一旦發現有災損，儘速通報各鄉鎮市公所協助拍照，農民拍攝的照片要有日期、相鄰田區、可識別田區位置的背景及衛星定位資訊，並標示田區座落地段號，作為災損佐證資料。