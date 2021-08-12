受到8月上旬西南氣流豪雨影響，台南農作物總受損面積已達1012.78公頃，總損失金額4154.6萬元，台南市長黃偉哲向農委會全力爭取台南市以科學數據免勘查損失率作物品項，11日獲農委會同意公告落花生、木瓜、龍眼、西瓜、洋香瓜、香瓜、文心蘭、火鶴、食用玉米、蔬菜（二）瓜果類及（三）短期葉菜類。

台南市政府農業局表示，過往基層公所辦理農業天然災害救助，確認災害造成的損失方式為實地勘查認定，惟實務上，當大型災害發生時，因勘災面積龐大、人力有限等因素，導致辦理程序冗長，進而造成救助金撥款延遲，喪失政府協助農民迅速恢復生產的美意。

農委會11日公告台南地區免勘查損失率之作物品項，且當農民具有產銷履歷、投保農業保險、領有同品項農業天然災害現金救助有案、領有對地綠色環境給付計畫或經本會農糧政策資訊管理系統登記有案者者，得免現勘。

農業局表示，考量本次災害受災面積廣大，倘受災農民無上開種植客觀證明文件，為使勘查更有效益，並掌握救助時效，基層公所受理申請救助案件之勘查方式，以抽樣20％以上之申請案件為之。

農業局長謝耀清說，符合此次公告資格的農民請於8月10日至8月19日止，向土地所在地公所提出申請，申辦時請攜帶「身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內之「土地委託經營或租賃契約書」。