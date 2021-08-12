受到熱帶性低氣壓外圍環境及西南氣流影響，8月上旬中南部降下豪大雨，造成許多地方農損，據統計，截至今天上午11時為止，全台農損已達4億9817萬元，農委會也公告嚴重受損農作物地區及品項勘查方式，只要以往歷史經驗或科學數據已可得申請救助項目之損失率一定超過20％以上，基層公所在現勘時得免確認作物損失率；另具有如產銷履歷、農業保險等種植證明文件者，可以免除現勘程序，直接認定符合現金救助標準。

據統計指出，農產損失達3億8057萬元，農作物被害面積8137公頃，損害程度20％，換算無收穫面積1637公頃，受損作物主要為木瓜，損失金額8930萬元，其次為落花生、紅龍果、龍眼及絲瓜等；畜產損失估計損失金額787萬元；漁產損失估計損失金額9576萬元；民間設施損失損失金額1398萬元。

農委會表示，過往基層公所辦理農業天然災害救助，確認災害造成損失方式為實地勘查認定；但近期已新增相關規定，當發生劇烈致災天氣，透過以往歷史經驗或科學數據已可得申請救助項目損失率一定超過20％以上，基層公所在現勘時得免確認作物損失率；另具有種植客觀證明文件者，得免除現勘程序，逕為認定符合現金救助標準。