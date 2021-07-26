台灣積體電路製造股份有限公司今日舉行股東常會改選董事，隨後召開第15屆第一次董事會，會中全體董事一致推舉劉德音博士續任董事長、魏哲家博士續任總裁及副董事長。
台積電股東會完成第15屆董事改選，選出10席董事分別為：劉德音、魏哲家、曾繁城、龔明鑫（行政院國發基金代表）、彼得‧邦菲爵士（Sir Peter L. Bonfield）、陳國慈、麥克‧史賓林特
（Michael R. Splinter）、摩西‧蓋弗瑞洛夫（Moshe N. Gavrielov）、海英俊、拉斐爾‧萊夫（L.Rafael Reif）。
其中，彼得‧邦菲爵士、陳國慈、麥克‧史賓林特、摩西‧蓋弗瑞洛夫、海英俊、拉斐爾‧萊夫共六席為獨立董事（依進入董事會之時間排序）。
股東會中通過重要決議，包括承認2020年度營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為新台幣1兆3392億5500萬元，稅後淨利約為新台幣5178億9000萬元，每股盈餘為新台幣19.97元等。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。