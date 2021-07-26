萊鎂醫(6633)受惠於家用新冠病毒核酸檢測組出貨貢獻，6月合併營收以1173萬元，創下歷史新高，交出年增2156.9％佳績後，近日也接獲3360萬元跨國企業訂單，預期將帶動今年營收持續創高。

該公司上半年營收0.25億元，年成長率476%。

萊鎂醫表示，此次接獲3360萬元「萊析樂」家用新冠病毒核酸檢測組訂單，是公司歷年最大單筆金額訂單，該訂單來自一家跨國企業，在台員工數千人，該快篩產品主要是提供同仁與眷屬居家檢測使用，預計每週定期提供員工進行居家篩檢，直到疫情結束為止。