滯台藏人嘎瑪賜萊、仁青曲仲、貝瑪卓瑪等3人在2017年遭移民署以違反移民法作成強制驅逐出國處分，他們聲請暫時權利保護，去年獲裁准在本案訴訟裁判確定前暫時居留台灣，本案訴訟部分，台北高等行政法院辯論終結，8月19日宣判。

嘎瑪賜萊等人主張，他們在2002年首次來台，後來出境又陸續到台灣，以可停留60天不可延期之弘法事由停留簽證入國，停留效期至2015年5月11日，後來他們向移民署提交疑似無國籍人民之身分與居留資料檢視表，表示自己證照為偽造，屬尼泊爾地區無國籍人民。

他們申請居留許可，移民署函請前蒙藏委員會（2017年裁撤，業務由文化部、外交部與大陸委員會承接）確認他們藏族身分，因此提起行政訴訟及聲請停止執行，主張移民署依讓他們居留在台灣。

停止執行部分，去年最高行政法院認為，藏人之處境為國際社會所公知，3人如果是無尼泊爾國籍之人，縱使可以送回尼泊爾，則其亦因係無國籍之人，尼泊爾政府不會對其施以公民之保護，可能會被遣送回西藏或其他地區，將對其發生重大之損害。

最高行政法院認為，嘎瑪賜萊3人有請求暫時居留假處分之必要，准許假處分聲請，在本案裁判確定前，暫時居留。至於本案訴訟部分，北高行訂於8月19日宣判。